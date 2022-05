UFFICIALE - Perisic è un nuovo calciatore del Tottenham

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 31 maggio 2022) Ivanlascia l'inter e si trasferice in inghilterra al, dopo aver firmato un contratto con il club inglese fino al 2024. Ricordiamo che ilcroato era in scadenza con l'inter. Ivannato il 2 febbraio 1989 è un' ala, ma può essere schierato anche come trequartista, seconda punta o terzino esterno. Ilè pronto a riabbracciare Antonio Conte e iniziare la sua avventura in Premier League.