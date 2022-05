Ucraina | Michel | ' Ue pronta a offrire 9 mld euro a Kiev per ricostruzione'

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - La Commissionepea "continuerà ad aiutare l'con i suoi bisogni immediati di liquidità, insieme al G7. Euco è" a"9 miliardi di", un "supporto forte e concreto alladell'". Lo scrive in un tweet il presidente del Consigliopeo, Charles

Advertising

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, raggiunto l’accordo al vertice europeo su embargo al petrolio. Michel: “Stop immediato a 2/3… - Adnkronos : L'annuncio dell'intesa a #Bruxelles arriva dal presidente del Consiglio europeo. #Russia #petrolio - zav_news : ???????? L'Unione Europea è pronta a fornire all'#Ucraina 9 miliardi di euro di assistenza finanziaria insieme ai partn… - ERivetta : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, raggiunto l’accordo al vertice europeo su embargo al petrolio. Michel: “Stop immediato a 2/3 dell’impo… - la_kuzzo : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, raggiunto l’accordo al vertice europeo su embargo al petrolio. Michel: “Stop immediato a 2/3 dell’impo… -

... dal necessario sostegno all'all'irreversibile exit strategy dalla dipendenza energetica da ... Questo summit di fine maggio fortemente voluto da Charlesper molti leader europei avrebbe ..."Oggi è il momento di chiudere", ha commentato in apertura di vertice il padrone di casa, Charles. La quadra sarebbe quella di escludere dall'embargo l'import via tubo di petrolio russo, ...Euco è pronta a offrire" a Kiev "9 miliardi di euro", un "supporto forte e concreto alla ricostruzione dell'Ucraina". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha invece rimarcato il "sostegno forte e concreto" che l'Europa darà all'Ucraina: "Il Consiglio europeo continuerà ad aiutare l'Ucraina con le sue ...