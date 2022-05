Teo Mammuccari diretto su Belen | “Lei non doveva …”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 31 maggio 2022)Rodriguez da qualche mese è la conduttrice de Le Iene insieme a Teo. I due sembra che abbiano avuto un successo davvero strepitoso, nonostante all’inizio la showgirl argentina pare non avesse convinto abbastanza i telespettatori. Ebbene, adesso il programma Le Iene almeno per quest’anno sembra aver chiuso in battenti e l’ultima puntata è andata in onda proprio la scorsa settimana. Ma come è stata questa esperienza per entrambi? A parlare in questi giorni è stato lui, Teo. Le Iene, Teoparla della sua esperienza nel programma Teopare che fosse stato chiamato direttamente da Davide Parenti per poter prendere il posto di conduttore, mentrepare che sia stata chiamata proprio dal suo collega. I due hanno condiviso l’esperienza a Tu ...