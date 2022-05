Stranger Things, la serie riporta in classifica un brano del 1985: è ‘Running Up That Hill’ di Kate Bush, ecco perché (Di martedì 31 maggio 2022) Nel 1985 usciva Running Up That Hill, primo singolo da Hounds of love, quinto album di Kate Bush. Come dichiarato dalla cantautrice britannica, il pezzo (che originariamente aveva come titolo A deal with God) parla del rapporto tra i sessi e di come uomo e donna, per comprendersi davvero, dovrebbero mettersi l’uno nei panni dell’altra. Oggi, dopo 37 anni, Running Up That Hill è primo nella classifica statunitense di iTunes e il merito è di Stranger Things, tornato su Netflix con la sua quarta stagione il 27 maggio scorso. Nei nuovi episodi, infatti, Max scopre che l’arma più efficace per salvarsi da Vecna, il mostro del Sottosopra che affligge i protagonisti, è proprio il pezzo di Kate Bush, suonato a tutto volume nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Nelusciva Running UpHill, primo singolo da Hounds of love, quinto album di. Come dichiarato dalla cantautrice britannica, il pezzo (che originariamente aveva come titolo A deal with God) parla del rapporto tra i sessi e di come uomo e donna, per comprendersi davvero, dovrebbero mettersi l’uno nei panni dell’altra. Oggi, dopo 37 anni, Running UpHill è primo nellastatunitense di iTunes e il merito è di, tornato su Netflix con la sua quarta stagione il 27 maggio scorso. Nei nuovi episodi, infatti, Max scopre che l’arma più efficace per salvarsi da Vecna, il mostro del Sottosopra che affligge i protagonisti, è proprio il pezzo di, suonato a tutto volume nei ...

