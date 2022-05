Sangiovanni, il gesto che sconvolge i fan: un regalo ad un’altra – di chi si tratta? (Di martedì 31 maggio 2022) gesto molto carino da parte di Sangiovanni nei confronti di una bella ragazza. Non si tratta, però, di Giulia Stabile e ciò ha condotto alla nascita di varie indiscrezioni e pettegolezzi riguardo alla loro relazione. La vita del cantante del talent ‘Amici’ sta divenendo molto misteriosa. Non ha attraversato un periodo semplice ed ha dovuto affrontare la depressione. Si è persino rasato i capelli a zero ma non se ne conoscono le motivazioni. Il cantante prova in tutti i modi a proteggere la sua privacy. Il successo ad Amici Sangiovanni è stato uno degli autentici protagonisti di ‘Amici 20’, tanto da arrivare in finale nel programma condotto da Maria De Filippi. Entrò a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Trionfò nella categoria cantanti e giunse secondo nella classifica generale. ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 31 maggio 2022)molto carino da parte dinei confronti di una bella ragazza. Non si, però, di Giulia Stabile e ciò ha condotto alla nascita di varie indiscrezioni e pettegolezzi riguardo alla loro relazione. La vita del cantante del talent ‘Amici’ sta divenendo molto misteriosa. Non ha attraversato un periodo semplice ed ha dovuto affrontare la depressione. Si è persino rasato i capelli a zero ma non se ne conoscono le motivazioni. Il cantante prova in tutti i modi a proteggere la sua privacy. Il successo ad Amiciè stato uno degli autentici protagonisti di ‘Amici 20’, tanto da arrivare in finale nel programma condotto da Maria De Filippi. Entrò a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Trionfò nella categoria cantanti e giunse secondo nella classifica generale. ...

Pubblicità

vnowjs : RT @comefragola: prima del tour e prima ancora che uscisse l'album aveva risposto così per un gesto in particolare e per delle parole d'aff… - giorgia25068704 : RT @comefragola: prima del tour e prima ancora che uscisse l'album aveva risposto così per un gesto in particolare e per delle parole d'aff… - enn_0000 : RT @comefragola: prima del tour e prima ancora che uscisse l'album aveva risposto così per un gesto in particolare e per delle parole d'aff… - _annaira_ : RT @comefragola: prima del tour e prima ancora che uscisse l'album aveva risposto così per un gesto in particolare e per delle parole d'aff… - alice_bettini3 : RT @comefragola: prima del tour e prima ancora che uscisse l'album aveva risposto così per un gesto in particolare e per delle parole d'aff… -