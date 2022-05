Rai2, da Caterina Balivo a Mara Maionchi: ecco che programmi condurranno (Di martedì 31 maggio 2022) Ci sarà anche Mara Maionchi nel panel delle nuove conduttrici di Rai2 che mai come quest’anno ha deciso di puntare tutto sulle novità. Dopo la conferma di Simona Ventura e Paola Perego con Citofonare Rai2, il direttore di rete ha arruolato anche Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Caterina Balivo e Mara Maionchi. Quest’ultima, come svelato da FqMagazine, condurrà un nuovo programma dal titolo Chi Si Spoglia Vince, adattamento italiano di Who Bares Win. “Un programma dedicato alla prevenzione medica dove un gruppo di concorrenti vip, otto uomini e otto donne, si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty“. Otto uomini e otto donne de mondo dello spettacolo, e non solo, si spoglieranno in tv per sensibilizzare sulla prevenzione e ... Leggi su biccy (Di martedì 31 maggio 2022) Ci sarà anchenel panel delle nuove conduttrici diche mai come quest’anno ha deciso di puntare tutto sulle novità. Dopo la conferma di Simona Ventura e Paola Perego con Citofonare, il direttore di rete ha arruolato anche Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi,. Quest’ultima, come svelato da FqMagazine, condurrà un nuovo programma dal titolo Chi Si Spoglia Vince, adattamento italiano di Who Bares Win. “Un programma dedicato alla prevenzione medica dove un gruppo di concorrenti vip, otto uomini e otto donne, si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty“. Otto uomini e otto donne de mondo dello spettacolo, e non solo, si spoglieranno in tv per sensibilizzare sulla prevenzione e ...

