Obi-Wan Kenobi: Luca Ward doppierà Darth Vader nella serie? (Di martedì 31 maggio 2022) Luca Ward aveva annunciato con un post sui social che avrebbe dato voce a Darth Vader nella nuova serie Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi riporterà sugli schermi l'iconico Darth Vader e a dargli voce nella versione italiana sembra sarà Luca Ward. L'attore aveva infatti pubblicato sui suoi profili social una foto con cui confermava le indiscrezioni apparse online ironizzando sul nome del padre di Luke, che nella trilogia originale era diverso. Dopo qualche ora Luca Ward ha però rimosso il post pubblicato online, lasciando nel dubbio i fan della saga stellare che dovranno ora attendere prima di verificare se la voce di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022)aveva annunciato con un post sui social che avrebbe dato voce anuovaObi-Wan. Obi-Wanriporterà sugli schermi l'iconicoe a dargli voceversione italiana sembra sarà. L'attore aveva infatti pubblicato sui suoi profili social una foto con cui confermava le indiscrezioni apparse online ironizzando sul nome del padre di Luke, chetrilogia originale era diverso. Dopo qualche oraha però rimosso il post pubblicato online, lasciando nel dubbio i fan della saga stellare che dovranno ora attendere prima di verificare se la voce di ...

