No | i ghiacci dell’Artico non sono rimasti ai livelli del 1989

(Di martedì 31 maggio 2022) Il 15 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente il confronto tra due mappe che mostrano «l’estensione deimarini», rispettivamente il 13 maggioe il 13 maggio 2022. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Oggi aggiungiamo ancora un confronto tra iartici. Ricordate? Ilstava scomparendo per alcuni pseudoscienziati… ehm… oggi c’è tantoo quanto ce n’era nel. Trovate la differenza in entrambe le immagini…». Si tratta di un’informazione fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, le due mappestate realizzate sfruttando il servizio online Sea Ice Index, gestito dal National Snow & Ice Data Center (centro ...

Pubblicità

Frances20665381 : I ghiacci dell’artico si stanno sciogliendo con la conseguenza che la Groenlandia tornerá ad essere … verde. Gretina non sei contenta? - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: ?? Vediamo qual è la situazione dei ghiacci dell’#artico, con il report climatico di aprile ?? #clima #ambiente https://t.c… - 3BMeteo : ?? Vediamo qual è la situazione dei ghiacci dell’#artico, con il report climatico di aprile ?? #clima #ambiente - BuianoVezio : RT @LucaG16172888: @MarcoRCapelli Ne discutevo qualche settimana fa con degli amici. Oltre al discorso dell'Artico e delle sue riserve di p… - LucaG16172888 : @MarcoRCapelli Ne discutevo qualche settimana fa con degli amici. Oltre al discorso dell'Artico e delle sue riserve… -

Rai Storia

...sia in Antartide che in Groenlandia e il permafrostsi sta ... degli animali, delle piante e'ambiente in generale come ...bollenti Le Scienze di giugno La cura dei geni LEGGI MIND DI ...Il Council of Foreign Relations lancia l'allarme: l'... l'costituisce la nuova frontiera'economia. E' l'ultimo ...che potrebbe essere rilasciato in caso di scioglimento dei. ... 'Artico agli ultimi ghiacci' a Tg2 Dossier - RAI Ufficio Stampa