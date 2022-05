Niccolò Ciatti, gli amici alla giuria: “Calcio violento per infliggere il massimo danno possibile” (Di martedì 31 maggio 2022) Prosegue il processo a Girona, in Spagna, all’uomo imputato per la morte di Niccolò Ciatti. Gli amici del giovane morto a Lloret de Mar alla giuria hanno raccontato che il colpo contro il 22enne fu inferto per infliggergli “il massimo danno possibile” e fu così “violento” da poter risultare addirittura “letale”. Il giovane fu ucciso nel 2017 nel corso di una vacanza in Spagna. Sotto processo Rassoul Bissoultanov, e il suo presunto complice Movsar Magomadov. Gli amici della vittima, come riporta l’agenzia di stampa catalana ACN ripresa da media locali, sono stati sentiti dal giudice. Quattro sono considerati testimoni oculari e hanno insistito sul fatto che Niccolò era già a terra quando fu colpito da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Prosegue il processo a Girona, in Spagna, all’uomo imputato per la morte di. Glidel giovane morto a Lloret de Marhanno raccontato che il colpo contro il 22enne fu inferto per infliggergli “il” e fu così “” da poter risultare addirittura “letale”. Il giovane fu ucciso nel 2017 nel corso di una vacanza in Spagna. Sotto processo Rassoul Bissoultanov, e il suo presunto complice Movsar Magomadov. Glidella vittima, come riporta l’agenzia di stampa catalana ACN ripresa da media locali, sono stati sentiti dal giudice. Quattro sono considerati testimoni oculari e hanno insistito sul fatto cheera già a terra quando fu colpito da ...

