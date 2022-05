MotoGP: Marquez vola negli Stati Uniti per operarsi (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre Marc Marquez si dirige verso gli Stati Uniti, il Repsol Honda Team si prepara ad andare avanti con Pol Espargaro e Stefan Bradl a Barcellona. Il treno della MotoGP non si ferma quando arriva a Barcellona per il nono round della stagione 2022. Al Mugello, come ricorda il team giapponese in una nota, è stato annunciato che il campione spagnolo avrebbe subito un quarto intervento chirurgico all’omero destro e sarà assente dal GP di Catalogna. Bradl prenderà ancora una volta le redini della RC213V al suo posto. Questa è la terza volta che il tedesco correrà nel 2022. Di seguito le sue parole: “Per prima cosa voglio augurare a Marc tutto il meglio per la sua operazione e la sua guarigione. Sono qui per tutto ciò di cui HRC e il Repsol Honda Team hanno bisogno fino al ritorno di Marc. Abbiamo tutti visto il livello ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre Marcsi dirige verso gli, il Repsol Honda Team si prepara ad andare avanti con Pol Espargaro e Stefan Bradl a Barcellona. Il treno dellanon si ferma quando arriva a Barcellona per il nono round della stagione 2022. Al Mugello, come ricorda il team giapponese in una nota, è stato annunciato che il campione spagnolo avrebbe subito un quarto intervento chirurgico all’omero destro e sarà assente dal GP di Catalogna. Bradl prenderà ancora una volta le redini della RC213V al suo posto. Questa è la terza volta che il tedesco correrà nel 2022. Di seguito le sue parole: “Per prima cosa voglio augurare a Marc tutto il meglio per la sua operazione e la sua guarigione. Sono qui per tutto ciò di cui HRC e il Repsol Honda Team hanno bisogno fino al ritorno di Marc. Abbiamo tutti visto il livello ...

