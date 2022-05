MotoGP, come vedere il GP Catalogna: diretta Sky e differita TV8 (Di martedì 31 maggio 2022) Il Mondiale di MotoGP torna subito in pista con il nono appuntamento della stagione 2022. L’ottava tappa, che si è disputata in Italia sullo storico circuito del Mugello, è stata vinta da un incredibile Pecco Bagnaia in sella al suo bolide rosso Ducati ufficiale. Il 25enne di Torino è salito sul gradino più alto del podio davanti a Fabio Quartararo (leader della classifica) e Aleix Espargarò. Il Motomondiale, in vista del prossimo weekend del 4-5 giugno, accenderà i motori in un’altra splendida cornice: precisamente sul circuito di Barcellona, dove andrà in scena l’attesissimo Gran Premio della Catalogna. Tutti gli appassionati delle due ruote, specialmente della Classe Regina, sono curiosi di scoprire il programma e dove vedere la diretta streaming e TV dell’appuntamento catalano. Partiamo con alcune informazioni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Il Mondiale ditorna subito in pista con il nono appuntamento della stagione 2022. L’ottava tappa, che si è disputata in Italia sullo storico circuito del Mugello, è stata vinta da un incredibile Pecco Bagnaia in sella al suo bolide rosso Ducati ufficiale. Il 25enne di Torino è salito sul gradino più alto del podio davanti a Fabio Quartararo (leader della classifica) e Aleix Espargarò. Il Motomondiale, in vista del prossimo weekend del 4-5 giugno, accenderà i motori in un’altra splendida cornice: precisamente sul circuito di Barcellona, dove andrà in scena l’attesissimo Gran Premio della. Tutti gli appassionati delle due ruote, specialmente della Classe Regina, sono curiosi di scoprire il programma e dovelastreaming e TV dell’appuntamento catalano. Partiamo con alcune informazioni ...

