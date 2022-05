‘Jurassic World – Il Dominio’ arriva al The Space Cinema Moderno in lingua originale (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA – In contemporanea con l’uscita ufficiale nelle sale italiane di ‘Jurassic World – Il Dominio’, prevista per il prossimo 2 giugno, The Space Cinema propone la proiezione dell’ultimo capitolo della saga in versione originale. Un appuntamento settimanale dedicato a tutti gli appassionati dell’original version. Il film Jurassic World – Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, riprende la narrazione dopo 4 anni la distruzione della Isla Nublar: ora i dinosauri e gli uomini vivono e cacciano insieme. Un equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più terrificanti della storia. La rassegna Hear My Voice prosegue ogni giovedì nei ... Leggi su lopinionista (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA – In contemporanea con l’uscita ufficiale nelle sale italiane di– Il, prevista per il prossimo 2 giugno, Thepropone la proiezione dell’ultimo capitolo della saga in versione. Un appuntamento settimanale dedicato a tutti gli appassionati dell’original version. Il film Jurassic– Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, riprende la narrazione dopo 4 anni la distruzione della Isla Nublar: ora i dinosauri e gli uomini vivono e cacciano insieme. Un equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più terrificanti della storia. La rassegna Hear My Voice prosegue ogni giovedì nei ...

