Italia Under 21, Zanoli: "Un sogno e un onore vestire la maglia azzurra" (Di martedì 31 maggio 2022) Il difensore del Napoli Alessandro Zanoli, nel corso del ritiro dell'Under 21, ha parlato del sogno realizzato di vestire la maglia azzurra: "Puntavo molto alla convocazione dell'Under, era uno dei miei obiettivi, mi fa molto piacere, sono onorato di indossare questa maglia". Sempre in merito all'emozione del giocare con l'Italia poi aggiunge: "Mi rendo conto dell'importanza di questo momento, sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono date". Parlando invece del gruppo azzurro dell'Under 21 che ha trovato in ritiro, dichiara: "Ho trovato un bel gruppo, compatto, ragazzi fantastici che mi hanno accolto molto bene". Infine conclude Zanoli: "Sono pronto a qualsiasi cosa, ...

