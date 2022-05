Immobile, parla l’agente: «In Nazionale giocano i migliori, più forti di Ciro non ce ne sono» (Di martedì 31 maggio 2022) l’agente di Immobile ha parlato dell’apporto che potrà ancora dare alla Nazionale l’attaccante della Lazio Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, in una intervista a La Repubblica ha parlato della questione riguardante il bomber della Lazio e la Nazionale italiana. CONVOCAZIONE – «In Nazionale devono giocare i migliori. Se c’è un altro attaccante più forte di Ciro allora è giusto che lui gli lasci spazio, ma al momento non ne esistono. Non ci sono i vari Benzema o i Mbappè in Italia, né se ne vedono all’orizzonte, quindi…». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022)dihato dell’apporto che potrà ancora dare allal’attaccante della Lazio Marco Sommella, agente di, in una intervista a La Repubblica hato della questione riguardante il bomber della Lazio e laitaliana. CONVOCAZIONE – «Indevono giocare i. Se c’è un altro attaccante più forte diallora è giusto che lui gli lasci spazio, ma al momento non ne esistono. Non cii vari Benzema o i Mbappè in Italia, né se ne vedono all’orizzonte, quindi…». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

