Ilary Blasi fa una gaffe e poi chiede scusa | “Io ho …”

(Di martedì 31 maggio 2022) Nella serata di ieri lunedì 30 maggio 2022 è andata in onda l‘ennesima puntata dell’Isola dei Famosi, il noto reality e condotto da. Ad un certo punto, quest’ultima avrebbe aperto il collegamento con i suoi naufraghi e nello specifico nel parlare con Roger Balduino su Playa Sgamadissima, pare sia andata incontro ad un errore. Ma che cosa è accaduto? Nello specifico pare che la moglie di Francesco Totti avrebbe detto che Pamela Petrarolo avrebbe in qualche modo ha raggiunto il brasiliano nello stesso modo del primo eliminato Marco Maccarini. In realtà si tratta di un errore ed a quel puntosi sarebbe corretta. Isola dei famosi,commette unaparlando con Roger Come già abbiamo avuto modo di anticipare, nella puntata di ...

Pubblicità

IltuttologoLS : RT @Ninomauger: MA COSA VOTIAMO A FARE ??? SE ILARY HA GIÀ DETTO CHE PAMELA SARÀ ELIMINATA ? CHE CIRCO E CHE FIGURA DI MERDA DI ILARY BLASI… - gianni_ceci : RT @MRoscioni: Quindi Cissè con Ilary Blasi nel privè era ironia e semplice sfottò, #Zaniolo / #Zaccagni è quasi da inchiesta parlamentare.… - 333Ludo : @Katya95890527 @arch_ts @LaurenJaurgirl Ma se Ilary Blasi glielo ha chiesto chiaramente in diretta!!! Hanno rispost… - alessita_1994 : Tutti i dati auditel parlavano di flop dell'isola dei famosi,e invece,Ilary Blasi dice che il reality verrà proroga… - zazoomblog : “Cacciarlo e sostituirlo con lei”. Isola dei Famosi cose clamorose su Ilary Blasi e Alvin - #“Cacciarlo… -

Inizialmente,, Vladimir Luxuria e Alvin, pur preoccupati, avevano tenuto a sottolineare come Roger si fosse già ripreso in tempi piuttosto rapidi. Evidentemente però rimanere all'Isola ......abbonati 1 Anno a soli 24 Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche, il ...Prima le lacrime, poi Ilary Blasi ha fatto sapere: “È andato in ospedale”. Ilary Blasi si è collegata con Playa Sgamadissima per comunicare il risultato del televoto flash che vedeva sfidarsi Roger ...Isola dei Famosi, il televoto è stato truccato La gaffe di Ilary Blasi è stata notata da molti telespettatori: cosa c'è dietro