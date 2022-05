Il post di Selvaggia Lucarelli per la morte del cane Godzilla

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 31 maggio 2022) Un commoventeè apparso sul profilo dinel pomeriggio del 31 maggio 2022, nel quale la giornalista romana ha annunciato ladi, il suo amato. A emozionare è stata la didascalia su Instagram – molto più simile a una poesia – a cuiha abbinato alcuni teneri scatti nostalgici, che ritraggono lei e la sua famiglia mentre si godono il proprio tempo in compagnia del cagnolino. Vi raccomandiamo... Le lacrime di Chiara Ferragni per Matilda la cagnolina e il dolore per i nostri animali Chiara Ferragni in apprensione per la cagnolina Matilda, a cui è stato diagnosticato un tumore. Ma perché il dolore per la perdita o le malattie ... ...