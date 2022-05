Frasi per ricordare la mamma defunta, le più belle e toccanti (Di martedì 31 maggio 2022) Lei ci dona la vita e ci accompagna in ogni tappa più importante, affrontando con noi i momenti difficili e quelli più belli: la mamma è la persona speciale che abbiamo sempre accanto e, quando se ne va, lascia un vuoto incredibile. Il dolore non sembra potersi lenire in alcun modo, il pensiero vola sempre a lei. A volte, trovare le parole per descrivere questo groviglio di sentimenti è impossibile: su DiLei puoi trovare alcune Frasi bellissime e toccanti da dedicare alla tua mamma defunta, per renderle omaggio e cercare un po’ di conforto. Frasi per ricordare la mamma morta Come superare la morte della propria mamma? Solo il tempo può alleviare un po’ il dolore, ma la cicatrice rimarrà per sempre. Puoi trovare un po’ di consolazione ... Leggi su dilei (Di martedì 31 maggio 2022) Lei ci dona la vita e ci accompagna in ogni tappa più importante, affrontando con noi i momenti difficili e quelli più belli: laè la persona speciale che abbiamo sempre accanto e, quando se ne va, lascia un vuoto incredibile. Il dolore non sembra potersi lenire in alcun modo, il pensiero vola sempre a lei. A volte, trovare le parole per descrivere questo groviglio di sentimenti è impossibile: su DiLei puoi trovare alcunebellissime eda dedicare alla tua, per renderle omaggio e cercare un po’ di conforto.perlamorta Come superare la morte della propria? Solo il tempo può alleviare un po’ il dolore, ma la cicatrice rimarrà per sempre. Puoi trovare un po’ di consolazione ...

