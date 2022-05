Draghi snobba Salvini: «I suoi rapporti con Mosca non spostano la linea pro-Nato del governo» (Di martedì 31 maggio 2022) «È stato un Consiglio europeo un po’ lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti». Esibisce il volto dell’ottimismo Mario Draghi durante la conferenza stampa seguita al termine del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Bruxelles. Non lo turbano neppure le polemiche scatenate dallo scoop di Domani sulla cena a tre tra Salvini, l’ambasciatore russo Razov e l’ex-deputato forzista Antonio Capuano, quando l’Italia era già finita nell’elenco dei «Paesi ostili» stilato dal Cremlino. Per lui fa fede la collocazione dell’intero governo. «Quando si è formato – ha ricordato -, sono stato chiarissimo: è un governo fermamente collocato nell’Ue, nel rapporto storico transatlantico». Insomma, qua stiamo e qua restiamo. Draghi: «Con Putin servono rapporti trasparenti» Sempre in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) «È stato un Consiglio europeo un po’ lungo ma dei cui risultati possiamo essere soddisfatti». Esibisce il volto dell’ottimismo Mariodurante la conferenza stampa seguita al termine del Consiglio europeo straordinario tenutosi a Bruxelles. Non lo turbano neppure le polemiche scatenate dallo scoop di Domani sulla cena a tre tra, l’ambasciatore russo Razov e l’ex-deputato forzista Antonio Capuano, quando l’Italia era già finita nell’elenco dei «Paesi ostili» stilato dal Cremlino. Per lui fa fede la collocazione dell’intero. «Quando si è formato – ha ricordato -, sono stato chiarissimo: è unfermamente collocato nell’Ue, nel rapporto storico transatlantico». Insomma, qua stiamo e qua restiamo.: «Con Putin servonotrasparenti» Sempre in ...

