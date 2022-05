DIRETTA | Reclutamento e formazione docenti | si lavora per cambiare la riforma Bianchi | ‘A tu per tu’ con Rampi PD

Pubblicità

sonoViolet : RT @glorfindel73: @ramella_sociol Vogliamo negare che il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari (tutti, nessuno escluso… - glorfindel73 : @ramella_sociol Vogliamo negare che il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari (tutti, nessuno e… - pdabruzzo : RT @pdnetwork: Alle 18.30 diamo il via al ciclo di incontri sulla riforma della scuola. Si discuterà del Decreto 36, la nuova riforma del… - t_matteomanetta : RT @cislscuola: Sullo sciopero del 30 maggio e il reclutamento diretta di La Voce della Scuola il 27 maggio alle 15 @CislNazionale @MIsocia… - Profilo3Marco : RT @pdnetwork: Alle 18.30 diamo il via al ciclo di incontri sulla riforma della scuola. Si discuterà del Decreto 36, la nuova riforma del… -

Orizzonte Scuola

Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha affermato durante lache "L'... il presidente Pacifico ha aggiunto ancora che "bisogna tornare al doppio canale di, ...... quasi con lo scoperchiamento di una sorta di vaso di Pandora nelle procedure didi ...di mettere definitivamente da parte la politica accademica "Non è necessari a una presenza... Reclutamento e formazione docenti, si lavora per cambiare la riforma Bianchi: ‘A tu per tu’ con Rampi (PD) LIVE ore 20.30 Firenze – La Toscana della scuola incrocia le braccia, e manda un messaggio netto al governo. Alta adesione allo sciopero odierno in tutta la regione, ma quella di Firenze viene definita “altissima” d ...“Si investa negli organici,” rincara la dose Francesco Sinopoli (Flc Cgil), che lascia la parola ad Elvira Serafini, con il suo “basta bugie, il DL 36 lede la dignità della scuola” Uno sciopero – ci i ...