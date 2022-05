Debito | riforme e inflazione preoccupano la Banca d’Italia

(Di martedì 31 maggio 2022) La guerra in Ucraina, con le sue conseguenze e soprattutto con le sue incertezze, rischia di compromettere il cammino di crescita dell’Italia. Il governatore della, Ignazio Visco, mette in guardia il Paese., Visco: “La guerra ha peggiorato le prospettive di crescita” Davanti ad una platea di economisti, alla presenza della più alte cariche dello Stato, nelle considerazioni finali sulla relazione annuale 2021 il governatore dellaricorda: “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una drammatica cesura nella storia recente. Ha innescato una grave crisi umanitaria e fatto riemergere tensioni tra le diverse aree del mondo che negli ultimi trent’anni sembravano essere state, se non del tutto superate, durevolmente ridotte. Il nostro ...

...la fornitura di beni pubblici europei a fronte di risorse proprie o di emissioni dipubblico"... Oltre alla realizzazione di questo piano vanno aggiunte altrecome la tassazione e le ...... ma resta osservata speciale Da evitare anche ulteriori ricorsi al, considerando la situazione di indebitamento nazionale. A tal proposito, Visco ha ricordato che: La spinta dellee ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - 'Abbiamo molto apprezzato le parole del Governatore Ignazio Visco, che in occasione della presentazione della Relazione Annuale della Banca d'Italia ha ...