Ciro Grillo, al via le audizioni dei testimoni: si inizia con i carabinieri che raccolsero la denuncia della studentessa (Di martedì 31 maggio 2022) Il processo per violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s Beppe, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria è iniziato il 16 marzo scorso e lunedì 1 giugno inizieranno a essere chiamati i primi dei 56 testimoni di accusa, difesa e parte civile. Il dibattimento è a porte chiuse. I primi a rispondere alle domande saranno sette carabinieri: quattro della Compagnia di Milano Duomo, tre della Compagnia San Martino di Genova. I primi misero a verbale le dichiarazioni della studentessa e la sua denuncia per i presunti abusi subiti in Sardegna da parte dei quattro ragazzi che hanno sempre negato la violenza, gli altri eseguirono le perquisizioni dopo l’iscrizione nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Il processo per violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati, figlio del fondatore del M5s Beppe, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria èto il 16 marzo scorso e lunedì 1 giugno inizieranno a essere chiamati i primi dei 56di accusa, difesa e parte civile. Il dibattimento è a porte chiuse. I primi a rispondere alle domande saranno sette: quattroCompagnia di Milano Duomo, treCompagnia San Martino di Genova. I primi misero a verbale le dichiarazionie la suaper i presunti abusi subiti in Sardegna da parte dei quattro ragazzi che hanno sempre negato la violenza, gli altri eseguirono le perquisizioni dopo l’iscrizione nel ...

