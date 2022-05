Chi ha ucciso la diva dei talk? Omicidio alla Rai, il noir di Alberto Guarnieri (Di martedì 31 maggio 2022) 'Un'idea nata diverso tempo fa poi lasciata lì visti i casi di attualità di nani e ballerine, nonché la lottizzazione sempre in voga nell'azienda Rai, a testimonianza che la realtà è sempre migliore ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) 'Un'idea nata diverso tempo fa poi lasciata lì visti i casi di attualità di nani e ballerine, nonché la lottizzazione sempre in voga nell'azienda Rai, a testimonianza che la realtà è sempre migliore ...

Pubblicità

myrtamerlino : A #Severodonetsk il giornalista francese #Leclerc è stato ucciso, mentre svolgeva il suo lavoro. È il volto senza… - enpaonlus : Delfino ucciso e sfilettato in Sardegna per farne mosciame: orrore su una spiaggia del nuorese Ma quanto si può ess… - FscoMer : 'In quel tempo, il Christòs fu ucciso lentamente, non sulla croce o su qualche altura della condanna, fu rifiutato… - AFriendzoni : E CHI AVEVA I TATOO IN VISO FORSE AVEVA UCCISO - GingerPresident : “NON È VERO TE LO DICO IO DIMMI CHI VUOI NOMINARE” UCCISO AHAHHAHAHAHAHAHAH #isola -