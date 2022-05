Cessione Milan, oggi può arrivare la firma di RedBird: Elliott resta (Di martedì 31 maggio 2022) Fasi decisive per la Cessione del Milan: nella giornata di oggi potrebbe arrivare la firma da parte de RedBird Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe essere una giornata decisiva per la Cessione del Milan. Potrebbe infatti arrivare la firma di RedBid al di là del possibile slittamento di qualche ora si tratta di una pura formalità. Gerry Cardinale è atteso a stretto giro di posta a Milano: la sua strategia sarà sostenibile come quella del predecessore, non caricando di debito il club ma applicando un approccio disciplinato al lavoro. Non a caso il fondo negli ultimi 8 anni ha creato oltre 20 miliardi di valore nelle sue proprietà sportive. Elliott manterrà ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Fasi decisive per ladel: nella giornata dipotrebbelada parte deSecondo La Gazzetta dello Sport,potrebbe essere una giornata decisiva per ladel. Potrebbe infattiladi RedBid al di là del possibile slittamento di qualche ora si tratta di una pura formalità. Gerry Cardinale è atteso a stretto giro di posta ao: la sua strategia sarà sostenibile come quella del predecessore, non caricando di debito il club ma applicando un approccio disciplinato al lavoro. Non a caso il fondo negli ultimi 8 anni ha creato oltre 20 miliardi di valore nelle sue proprietà sportive.manterrà ...

