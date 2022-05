Bene il Sunshine Act, ma serve un cambio di mentalità. La versione di Rasi (Di martedì 31 maggio 2022) La Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato definitivamente il “Sunshine act”, un provvedimento che, attraverso la creazione del registro telematico “Sanità trasparente”, un po’ sul modello statunitense, prevede la pubblicazione di tutti i rapporti di natura economica tra imprese e professionisti, strutture e organizzazioni del settore salute. Abbiamo chiesto un parere a Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali e advisor presso il Cmrt di Harvard. Lei ritiene che questa risoluzione possa rappresentare un vantaggio per l’industria farmaceutica italiana? Si tratta di un atto dovuto e molto tardivo. Fa sorridere che in un Paese come il nostro, nel quale il pubblico rimarca sempre la distanza dal privato, evidenziando in ogni occasione utile temi come il conflitto d’interesse, si sia tardato tanto a fare una ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) La Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato definitivamente il “act”, un provvedimento che, attraverso la creazione del registro telematico “Sanità trasparente”, un po’ sul modello statunitense, prevede la pubblicazione di tutti i rapporti di natura economica tra imprese e professionisti, strutture e organizzazioni del settore salute. Abbiamo chiesto un parere a Guido, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali e advisor presso il Cmrt di Harvard. Lei ritiene che questa risoluzione possa rappresentare un vantaggio per l’industria farmaceutica italiana? Si tratta di un atto dovuto e molto tardivo. Fa sorridere che in un Paese come il nostro, nel quale il pubblico rimarca sempre la distanza dal privato, evidenziando in ogni occasione utile temi come il conflitto d’interesse, si sia tardato tanto a fare una ...

