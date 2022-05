Sta arrivando un aggiornamento WhatsApp per migliorare le reazioni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022) Le novità in casanon finiscono mai ed a breve ci saranno migliorie per quanto riguarda le varieai messaggi. Come sappiamo, proprio all’inizio del mese di maggio, è stata lanciata sulla piattaforma di messaggistica più famosa al mondo la possibilità di reagire a dei messaggi con delle emoji. Attualmente sono solo sei quelle che si possono sfruttare, ma nel giro di qualche mese qualcosa a riguardo cambierà notevolmente. Massima attenzione nei confronti del nuovoperleAl di là dei trucchi per sfruttare al massimo le, come quelli indicati di recente, ci sono dunque altri novità in arrivo. L’obiettivo dei vari sviluppatori è come sempre quello di ...