Poste italiane, servizi in tilt: paura per un un attacco hacker, ma era soltanto l’aggiornamento del sistema (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina si è verificato un “disguido tecnico” negli uffici postali italiani: inizialmente si temeva un attacco informatico, hanno dichiarato fonti di Poste italiane, visto che gli hacker filorussi del collettivo Killnet hanno minacciato di attaccare l’Italia con un “un colpo irreparabile”. Si è scoperto però che il disguido era dovuto ad un aggiornamento del sistema, che è in via di risoluzione. Il collettivo Killnet è responsabile degli attacchi informatici lanciati nelle ultime settimane contro siti istituzionali (Senato, ministero della Difesa, Polizia, Consiglio superiore della magistratura), aziende ed aeroporti, sui quali ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Un tentativo andato a vuoto di attacco era stato portato contro la piattaforma dell’Eurovision song contest ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Questa mattina si è verificato un “disguido tecnico” negli uffici postali italiani: inizialmente si temeva uninformatico, hanno dichiarato fonti di, visto che glifilorussi del collettivo Killnet hanno minacciato di attaccare l’Italia con un “un colpo irreparabile”. Si è scoperto però che il disguido era dovuto ad un aggiornamento del, che è in via di risoluzione. Il collettivo Killnet è responsabile degli attacchi informatici lanciati nelle ultime settimane contro siti istituzionali (Senato, ministero della Difesa, Polizia, Consiglio superiore della magistratura), aziende ed aeroporti, sui quali ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Un tentativo andato a vuoto diera stato portato contro la piattaforma dell’Eurovision song contest ...

Advertising

SkyTG24 : Problemi Poste Italiane, non è attacco hacker: servizi bloccati per un guasto tecnico - repubblica : Poste italiane in tilt non per un attacco hacker: 'Disguido dovuto ad aggiornamenti tecnici' - LaStampa : I servizi di Poste Italiane in tilt, panico attacco hacker ma è “disguido tecnico” - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella mattinata di oggi, 30/05/2022, stiamo ricevendo segnalazioni relative a problemi Poste Ital… - Lvpvs23 : RT @MaranoMich: E se '' l'attacco #hacker '' a Poste Italiane fosse un'idea architettata dai dipendenti per prendere qualche giorno di feri… -