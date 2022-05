Milan, Scaroni: “Col pessimismo non si va avanti. Scudetto frutto di un lavoro comune” (Di lunedì 30 maggio 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, è tornato a parlare dello Scudetto conquistato una settimana fa dai rossoneri, in un”intervista a La verità. Di seguito il suo intervento: “Questo successo insegna che con il pessimismo non si va lontano, si vince solo lottando insieme. Lo staff tecnico e dirigenziale, da Pioli a Maldini, Massara e Gazidis, ha saputo motivare e unire la squadra in campo. E con questo spirito i giocatori sono diventati tanti Maradona. A Reggio Emilia in tribuna ho visto commuoversi la famiglia Singer, padre e figlio, persone che dalla vita hanno avuto tutto. Ma certe gioie non si comprano, ti arrivano, le accogli e ti restano dentro per sempre: emozioni irripetibili e non solo per me”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Paolo, presidente del, è tornato a parlare delloconquistato una settimana fa dai rossoneri, in un”intervista a La verità. Di seguito il suo intervento: “Questo successo insegna che con ilnon si va lontano, si vince solo lottando insieme. Lo staff tecnico e dirigenziale, da Pioli a Maldini, Massara e Gazidis, ha saputo motivare e unire la squadra in campo. E con questo spirito i giocatori sono diventati tanti Maradona. A Reggio Emilia in tribuna ho visto commuoversi la famiglia Singer, padre e figlio, persone che dalla vita hanno avuto tutto. Ma certe gioie non si comprano, ti arrivano, le accogli e ti restano dentro per sempre: emozioni irripetibili e non solo per me”. SportFace.

Advertising

acmilan : ??? Paolo Scaroni: “Il Milan ha scritto un nuovo capitolo della sua illustre storia, qualcosa di incoraggiante per i… - capuanogio : Striscione sul pullman nella festa #Milan, l'#Inter fa filtrare delusione e rammarico per quanto accaduto e per i c… - cmdotcom : Il presidente del #Milan, #Scaroni ai giornalisti: 'Sono fortunato ad essere il presidente di questo Milan. Non h… - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: 'Col pessimismo non si va avanti. Lo scudetto è stato vinto grazie ad un lavoro di gruppo' - MarcoTroiano8 : RT @la_rossonera: ?? Lo Scudetto del #Milan ?? Le lacrime di gioia dei #Singer (#Elliott) ? -