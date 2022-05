Matilde Gioli, un amore sull’orlo del precipizio | Ecco cosa sta succedendo (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal post pubblicato dall’attrice Matilde Gioli – da diverso tempo fidanzata con l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci – il loro “amore forte” appare sull’orlo del precipizio. Nata nel 1989 a Milano, Matilde Gioli è un’attrice molto seguita ed apprezzata dal pubblico, nota per essere una dei protagonisti della serie “Doc – nelle tue mani”, nella quale interpreta la dottoressa Giulia Giordano. Matilde Gioli, l’amore dell’attrice sull’orlo del precipizio (fonte web)Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 2014, anno in cui ha recitato nel suo primo film “Il capitale umano”, grazie al quale ha raggiunto la notorietà aggiudicandosi diversi riconoscimenti, come il Premio ... Leggi su newstv (Di lunedì 30 maggio 2022) Dal post pubblicato dall’attrice– da diverso tempo fidanzata con l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci – il loro “forte” apparedel. Nata nel 1989 a Milano,è un’attrice molto seguita ed apprezzata dal pubblico, nota per essere una dei protagonisti della serie “Doc – nelle tue mani”, nella quale interpreta la dottoressa Giulia Giordano., l’dell’attricedel(fonte web)Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 2014, anno in cui ha recitato nel suo primo film “Il capitale umano”, grazie al quale ha raggiunto la notorietà aggiudicandosi diversi riconoscimenti, come il Premio ...

Advertising

IlNuovoTorrazzo : In occasione della 'Festa della Lombardia', sono stati consegnati domenica 29 maggio all'auditorium Testori, i 'Pre… - lamescolanza : Il Milan Campione d'Italia, Guido Bertolaso, Matilde Gioli, RTL 102.5. E ancora, Giacomo Agostini, Ettore Prandini,… - rep_milano : Il Milan, Bertolaso e Matilde Gioli: tutti i premiati con la Rosa Camuna della Lombardia - vincentperez95 : Kmq di un aggiornamento Nicolas non e vero che non lavora al cinema nel film blabla uscito un mese con Alessandro… - mediterranew : Matilde Gioli nel film “Tramite amicizia”... -