Luca Salatino durante la scelta fa una confessione a Maria De Filippi (Di lunedì 30 maggio 2022) Poco fa è andata in onda la prima parte della scelta di Luca Salatino. Il tronista ha ormai concluso il suo percorso a Uomini e Donne ed ha già deciso chi sarà la sua fidanzata. Infatti gli spoiler delle talpe dicono che la corteggiatrice con cui ha scelto di uscire dal programma è Soraia. Il momento in cui dirà alla corteggiatrice che vuole stare con lei lo vedremo solo domani, intanto oggi il tronista si è aperto al pubblico, raccontando alcuni dettagli della sua esperienza nel dating show. Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donne Luca Salatino si complimenta con Maria De Filippi: "Sei la persona più umile che abbia mai conosciuto" La prima parte della scelta dell'ultimo tronista rimasto a Uomini e Donne è filata via molto serena.

