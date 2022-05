Lewandowski | “La mia storia con il Bayern è finita”

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “La miacon ilMonaco è”. Dal ritiro della nazionale polacca Robertesce allo scoperto e ammette la volontà di chiudere in anticipo la sua esperienza a Monaco di Baviera, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. “Non vedo alcuna possibilità di giocare ancora per questo club. Non voglio più giocare lì, ilè un club serio e credo che non mi tratterranno perché conoscono il mio pensiero. Un trasferimento è la soluzione migliore e spero che non lo bloccheranno”, ha detto il calciatore. Parole che fanno il paio con le dichiarazioni di metà maggio del direttore sportivo delMonaco, Hasan Salihamidzic, ai microfoni di Sky Germania. “Ho parlato con Lewa – aveva spiegato – e mi ha detto che non voleva accettare la nostra ...

