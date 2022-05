Le vite parallele di Salvini e Conte | nella vittoria di ieri e nella sconfitta di domani

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 maggio 2022) È evidente che i dioscuri del populismo italiano, Matteoe Giuseppe, si ritrovino a condividere un comune rischio: quello di essere politicamente fatti fuori. Entrambi sono ormai un problema per i rispettivi partiti visto che nei sondaggi sia la Lega sia il M5s appaiono dimezzati e che dal punto di vista politico si agitano scompostamente un po’ alla giornata senza mai ottenere alcun risultato pratico, andando entrambi col cappello in mano, il primo da Silvio Berlusconi e il secondo da Enrico Letta, a chiedere sostegni: finisce che la gente se ne accorge e soprattutto se rendono conto i dirigenti dei due partiti.Lega, partito verticista che più verticista non si può, per la prima volta da molto tempo si odono rumoreggiamenti, circolano dubbi, si avvistano piccoli movimenti – un certo attivismo di ...