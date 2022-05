Le piccole frasi di Elizabeth Strout che svelano un mondo (Di lunedì 30 maggio 2022) Ecco la versione di William che mi stancava, quella del ragazzino petulante nascosto sotto un contegno garbato e cordiale. Ma non importava, non era più mio, William. E riattaccando ho pensato: Grazie a Dio. E mi riferivo al fatto che non era più mio.Elizabeth Strout, “Oh William!” (Einaudi, 180 pp.) Lucy Barton è tornata. Le figlie sono grandi e le vogliono bene, il secondo marito è morto. Paura e gioia di vivere sono ancora legate strette insieme, ma adesso l’aver perso l’uomo che più ha amato (e dal quale più è stata amata) le permette di continuare a mettere in discussione se stessa attraverso gli altri: le permette di guardarsi intorno e dentro e di cambiare di nuovo la storia. Il bene che in fondo le voleva sua madre, ad esempio, chissà se era bene. Una madre brusca, poverissima e violenta che però una mattina si è materializzata al suo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 30 maggio 2022) Ecco la versione di William che mi stancava, quella del ragazzino petulante nascosto sotto un contegno garbato e cordiale. Ma non importava, non era più mio, William. E riattaccando ho pensato: Grazie a Dio. E mi riferivo al fatto che non era più mio., “Oh William!” (Einaudi, 180 pp.) Lucy Barton è tornata. Le figlie sono grandi e le vogliono bene, il secondo marito è morto. Paura e gioia di vivere sono ancora legate strette insieme, ma adesso l’aver perso l’uomo che più ha amato (e dal quale più è stata amata) le permette di continuare a mettere in discussione se stessa attraverso gli altri: le permette di guardarsi intorno e dentro e di cambiare di nuovo la storia. Il bene che in fondo le voleva sua madre, ad esempio, chissà se era bene. Una madre brusca, poverissima e violenta che però una mattina si è materializzata al suo ...

Advertising

alexbiu68 : Nella poesia frasi e versi parole nuove, suoni come di campane lontane e ancora. Profumo di fiori all'alba come pic… - mparocazzfra : ua ma io gli ho scritto e iss sta scrivendo messaggi abbastanza lunghi mentre io solo piccole frasi pcche nun sacc… - r_flamess : Okay domanda strana: avete presente tipo i post ig o facebook dove ci sono scritte delle cose sulle immagini e tipo… - Simo42953017 : @Peppe2379 Piccole frasi Grandi verità - lula_aseu : Ma anche voi sentite la Sciarelli che ripete piccole frasi com'è un disco incantato ? #chilhavisto -