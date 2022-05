Inter | Skriniar | «Stagione positiva Futuro? Sono contento qui»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Milan, difensore dell’, ha analizzato ladei nerazzurri, finendo per parlare poi del suoDal ritiro della Nazionale slovacca ha parlato Milan, difensore dell‘. ANNATA– «Anche se non abbiamo vinto lo Scudetto abbiamo portato a casa due trofei. In campionato non abbiamo gestito alcune partite come il derby di ritorno che abbiamo perso in 3? nonostante fossimo avanti 1-0 al 75?. Siamo stati la squadra migliore in quella gara, ma è stata una sconfitta decisiva. Poi c’è stato il ko di Bologna, ma alla fine è stata unaperchè abbiamo vinto due trofei contro la Juve».– «Ho un contratto con l’...