Il mistero degli avvertimenti improvvisi della Cina sugli hacker statunitensi (Di lunedì 30 maggio 2022) La Cina ha iniziato ad accusare gli hacker statunitensi di cyberspionaggio e attacchi informatici, eppure in passato accadeva il contrario. Per più di un decennio, infatti, i funzionari e le società di cyber security USA avrebbero accusato gli hacker che credevano affiliati al governo cinese. Secondo gli esperti di sicurezza, questi hacker avrebbero sottratto terabyte di dati da aziende farmaceutiche e di videogames, avrebbero poi compromesso server e sistemi di sicurezza privati e di hacking. Tutto questo, però, forse ora sta cambiando, perché dall'inizio del 2022, sono il ministero degli Esteri cinese e le società di cyber security del paese a denunciare il presunto spionaggio informatico da parte degli Stati Uniti. Finora, queste accuse sono state rare e, in realtà, ...

