Guerra Ucraina | oggi colloquio Putin-Erdogan

Advertising

matteorenzi : Quaranta minuti di intervista a tutto campo con Massimo Giletti. Da “Il Mostro” alla guerra in Ucraina, una discuss… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal processo farsa stile Norimberga - CarloVerdelli : “Ci torturano e uccidono nelle piazze”. Marta Serafini @Corriere dal Donbass. Si avvicinano i primi 100 giorni di q… - postumialex : @n1c0laidis Tra qualche giorno la guerra in Ucraina e colpa nostra?? - silvamarcoange1 : RT @My_Salute: 'Il numero delle vittime civili è dieci volte maggiore di quelle militari. Ciò dimostra che l'esercito russo e la Russia son… -

RaiNews

Inoltre, la peggiore inflazione degli ultimi 40 anni, laine i lockdown in Cina stanno mettendo alla prova da diverso tempo la catena di approvvigionamento che ora minaccia di pesare ...Il capo dello Stato ha poi parlato delle conseguenze dellanella città dell'orientale. 'A seguito degli attacchi russi a Severodonetsk, l'intera infrastruttura critica della città è ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 96 Un price cap sul gas in discussione tra i capi di stato e governo riuniti a Bruxelles lunedì e martedì in un Consiglio europeo straordinario dedicato alla guerra in Ucraina, e alle conseguenze sul ...Il ministro dell'Economia: siamo in una nuova fase di grande incertezza. Osserviamo un rallentamento dell'attivitá economica ...