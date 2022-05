Gianluca Vacchi | altri due dipendenti lo denunciano | ‘Lavoro in nero e paga solo in contanti’

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il polverone che si è alzato sulla questione che vede protagonistanon intende arrestarsi. Dopo la denuncia della colf filippina, che ha descritto il suo tempo passato a lavoro con l’influencer un inferno,duesporgono denuncia contro: i due avrebbero lavorato inper 14 e 10 anni senza un regolare contratto. Dueper sfruttamento del lavoro Dopo la denuncia della colf filippina, la quale raccontava di “Turni di lavoro da venti ore. Straordinari nonti. Niente giorni di ferie. Niente giorno di riposo”, il tutto all’interno di una situazione in casa pesante, se non si andava a tempo su TikTok “si doveva assistere a una ...

Prima di associarvi al coro che sta chiedendo ad Amazon Prime di togliere dalla piattaforma il documentario autobiografico di, una preghiera: guardatelo. Perché dopo la parola Fine" la pena potrebbe farvi cambiare idea. Cosa altro provare per un cinquantacinquenne che ogni mattina alle 5 spaccate si sveglia e ...Rivolta di colf e pubblico, ma in arrivo c'è già il suo nuovo tormentone estivo.è da anni abituato alla 'pressione' mediatica ma in queste ultime giornate la pressione si è fatta più pesante . Se da un lato c'è il documentario su Amazon Prime Video intitolato ''...Andiamo alla scoperta delle case che Gianluca Vacchi possiede tra Bologna e Miami. Tutte le foto e i dettagli.Ci sono quasi cascata. Quasi, però. Un esercito di collaboratori più o meno in nero batte cassa a Gianluca Vacchi, e sceglie proprio il periodo di lancio del suo documentario Mucho mas: ohibò, che ...