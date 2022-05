Frederic Leclerc Imhoff ucciso a Severodonetsk: il giornalista francese colpito al collo durante l'evacuazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Gaidai, su Telegram, ha reso nota la tragica notizia: un giornalista francese è rimasto ucciso in un attacco nei pressi della città di Severodonetsk, ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Gaidai, su Telegram, ha reso nota la tragica notizia: unè rimastoin un attacco nei pressi della città di, ...

