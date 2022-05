Francesca De Andrè in tv racconta la violenza subita dall’ex | “Pensavo di morire”

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo essere finita in ospedale ed aver mostrato le sue ferite dovute alladel suo ex,Deè stata in tv a parlare del suo incubo. L’ex gieffina stamani è stata ospite di Salvo Sottile a I Fatti Vostri ed hato quello che ha vissuto. “Volevo creare una mia famiglia. Anche per quella mia di origine non l’ho avuta realmente, ho avuto un’infanzia travagliata. Nella vita sono diventata crocerossina per il mio passato. Ho conosciuto questo uomo tramite amici in comune. Tra noi è nata una relazione che non è cominciata subito con le violenze. Non avrei mai pensato di ritrovarmi in una situazione del genere. Però non voglio far pena, ma mandare un messaggio importante a tutte le ragazze. Ho toccato il fondo tra la vita e la morte”. Alle 12 sarò in diretta @RaiDue con @salvosottile da ...