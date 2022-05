Conferenza stampa Chiellini | «Addio all’azzurro senza rimpianti»

(Di lunedì 30 maggio 2022) Giorgio, difensore della Juve, ha parlato inda Coverciano per dare il suoalla Nazionale Giorgio, difensore della Juve, ha parlato inda Coverciano per dare il suoalla Nazionale. Le sue dichiarazioni: «Io credo nel destino. Nel 2006 ero parte del gruppo, ma poi giustamente non andai in Germania. Nel 2010 e nel 2014 abbiamo vissuto Mondiali deludenti ma ci sono stati… Volevo cambiare la mia storia coi Mondiali, ma purtroppo non ce l’ho fatta. Al contrario, gli Europei li ho sempre vissuti da protagonista e l’ultimo l’abbiamo vinto. Non ho. Mi sto godendo le ultime settimane, prima alla Juventus e poi con la Nazionale» CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa di @gigiodonna1 #Donnarumma #Finalissima #Azzurri #VivoAzzurro - Azzurri : #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa di @Florenzi #Azzurri #VivoAzzurro - sscnapoli : ?? Conferenza stampa di presentazione del ritiro azzurro a Castel di Sangro. ? #Abruzzo22 ?? #ForzaNapoliSempre - de93manu : @SpudFNVPN Tra l’altro date ragione anche ad ADL quando ve ne uscite così. Nella conferenza stampa lancia ancora me… - Spazio_Napoli : ??Aurelio #DeLaurentiis ha parlato, durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, an… -

Governo

Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato inda Coverciano per dare il suo addio alla Nazionale Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato inda Coverciano per dare il suo addio alla Nazionale. Le sue ...Nel corso delladi presentazione del ritiro di Castel di Sangro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande di mercato molto delicate. La prima riguarda il ... Conferenza stampa del Presidente Draghi | www.governo.it Rinnovo di contratto in stand-by per Fabian Ruiz, De Laurentiis come ha ammesso in conferenza stampa è in attesa di risposta dal suo agente Rinnovo di contratto in stand-by per Fabian Ruiz, De ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa per presentare il ritiro estivo di Castel Di Sangro, puntando l'attenzione sul mercato. "Ho trattato personalmente ...