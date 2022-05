Boxe | Alfred Commey si arrende ad Agejev Artjom nella finale europea dei mediomassimi

(Di lunedì 30 maggio 2022) Si infrange inil sogno didi laurearsi campione d’Europa didei pesi(-80 kg) al suo debutto in una grande manifestazione. A Yerevan (Armenia) l’azzurro cede per split decision al serboper 1-4. I cartellini dei giudici: 28-29, 28-29, 29-28, 27-30, 28-29. 10 anni di differenza tra i due contendenti (20 l’emiliano, 30 il balcanico): a fare la differenza è stata la maggior esperienza dell’avversario, sebbene il portacolori del Bel Paese fosse superiore dal punto di vista tecnico e della potenza. Una sconfitta che non cancella quanto di buono realizzato in questo torneo da un ragazzo che solo qualche mese fa si aggiudicava il titolo continentale Under22 e che ha già dimostrato di poter imporre la propria legge anche ...

Advertising

zazoomblog : Boxe Alfred Commey perentorio! Classe e potenza travolge Sapun ed è in finale agli Europei nei mediomassimi! -… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali del Campionato Europeo maschile diin programma a Yerevan in Armenia. Due gli azzurri che, in una edizione particolarmente ricca di soddisfazione per la spedizione italiana, hanno raggiunto ...Commey mostra i muscoli sul ring di Yerevan (capitale dell'Armenia) e si qualifica per la Finale degli Europei 2022 di. Il pugile italiano è stato letteralmente impeccabile e ha dominato ...Si infrange in finale il sogno di Alfred Commey di laurearsi campione d’Europa di boxe dei pesi mediomassimi (-80 kg) al suo debutto in una grande manifestazione. A Yerevan (Armenia) l’azzurro cede ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali del Campionato Europeo maschile di boxe in programma a Yerevan in Armenia. Due gli azzurri che, in ...