Bayern: Tolisso annuncia la fine della sua carriera in Baviera (Di lunedì 30 maggio 2022) Corentin Tolisso ha annunciato la fine della sua avventura con i colori del Bayern Monaco. Arrivato in Baviera nel 2017, il 27enne centrocampista francese ex Lione ha contribuito alla conquista di una Champions League (2020), cinque Bundesliga, due Coppe di Germania e un Mondiale per Club. Il mancato rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno, è in gran parte spiegato dal numero considerevole di infortuni muscolari subiti in cinque anni. Il campione del mondo francese ha riportato anche la rottura dei legamenti crociati del ginocchio nel settembre 2018, collezionando solo 23 presenze nelle ultime quattro stagioni nel campionato tedesco. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Corentinhato lasua avventura con i colori delMonaco. Arrivato innel 2017, il 27enne centrocampista francese ex Lione ha contribuito alla conquista di una Champions League (2020), cinque Bundesliga, due Coppe di Germania e un Mondiale per Club. Il mancato rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno, è in gran parte spiegato dal numero considerevole di infortuni muscolari subiti in cinque anni. Il campione del mondo francese ha riportato anche la rottura dei legamenti crociati del ginocchio nel settembre 2018, collezionando solo 23 presenze nelle ultime quattro stagioni nel campionato tedesco. SportFace.

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tolisso non rinnova col Bayern Monaco: addio a parametro zero ?? - DiMarzio : #Calciomercato, @FCBayern | Corentin #Tolisso annuncia l’addio alla scadenza del contratto - sportface2016 : #Bayern: #Tolisso annuncia la fine della sua carriera in Baviera. Dal 1º luglio sarà free agent - NMercato24 : UFFICIALE, Bayern Monaco: addio a Tolisso. #Calciomercato #30maggio - ivano_cardone : RT @forzaroma: #Tolisso, addio al Bayern e cartellino a zero: c’è anche la Roma interessata #asroma #Calciomercato -