A Napoli due sorelle sfregiate con acido in strada: indagini (Di lunedì 30 maggio 2022) Due sorelle, di 17 e 24 anni, sono state ferite con dell'acido nella tarda serara di ieri a Napoli. Le ragazze sono ricoverate nel centro grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli e non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato ustioni alle braccia e al volto.Le vittime sono state ascoltate dagli investigatori e hanno raccontato di essere state avvicinate, in corso Amedeo di Savoia, da tre scooter, guidati da altrettanti ragazzi. Alcune ragazze erano sedute sul sedile passeggeri e una di queste avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente l'acido. Le giovani donne hanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori e di non essere a conoscenza dei motivi alla base dell'aggressione. indagini in corso. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 maggio 2022) Due, di 17 e 24 anni, sono state ferite con dell'nella tarda serara di ieri a. Le ragazze sono ricoverate nel centro grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli e non sono in pericolo di vita, ma hanno riportato ustioni alle braccia e al volto.Le vittime sono state ascoltate dagli investigatori e hanno raccontato di essere state avvicinate, in corso Amedeo di Savoia, da tre scooter, guidati da altrettanti ragazzi. Alcune ragazze erano sedute sul sedile passeggeri e una di queste avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente l'. Le giovani donne hanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori e di non essere a conoscenza dei motivi alla base dell'aggressione.in corso.

Advertising

RaiNews : L'aggressione è stata compiuta verso l'una di notte. Le ragazze che hanno lanciato l'acido sono fuggite a bordo di… - rtl1025 : ?? Due sorelle di 24 e 17 anni sono state ustionate con l'acido la scorsa notte a #Napoli. Poco dopo l'una, erano i… - anperillo : A #Napoli e dintorni è vera emergenza sul fronte della sicurezza pubblica. In 24 ore tre ragazzi gravemente feriti… - Zelgadis265 : RT @anperillo: A #Napoli e dintorni è vera emergenza sul fronte della sicurezza pubblica. In 24 ore tre ragazzi gravemente feriti (uno è in… - Enzolott : RT @anperillo: A #Napoli e dintorni è vera emergenza sul fronte della sicurezza pubblica. In 24 ore tre ragazzi gravemente feriti (uno è in… -