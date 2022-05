Welfare | fringe benefit fra i più usati | cosa sono e perché piacciono

(Di domenica 29 maggio 2022) Nell’attuale periodo di grande incertezza cresce il valore delaziendale come strumento di integrazione al reddito e come misura integrativa di carattere sociale. È quanto emerge dall’indagine – basata su un bacino di 530mila utenti e circa 3mila imprese – sui comportamenti delle aziende dell’Osservatorioa cura di Edenred. Sempre di più le aziende puntano a valorizzare la figura professionale della donna e favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro offrendo servizi legati al people care, alla genitorialità, al servizio di baby-sitting, di assistenza agli anziani o a familiari non autosufficienti. A ciò si aggiungono i servizi legati all’istruzione e alla salute che testimoniano il forte valore sociale del. Iaziendali Se da un lato ilsociale è in grado ...

Advertising

... a causa delle disposizioni relative alcontrattuale. Se non altro, come eventuale "... ma solo una detrazione fiscale aggiuntiva , totalmente non correlata all'attualebenefit da 258,23 ...Tra i più alti gradimenti sulle misure specifiche di, invece, spiccano ibenefit (benefici cosiddetti secondari, previsti direttamente in busta paga, quali l'auto e altri servizi) con ...In questo contesto spiccano i fringe benefit, che anche nel 2021 rappresentano la tasca di spesa più consistente con circa il 34% complessivo dei consumi di welfare. Mentre scende – pur restando di ...Edenred Italia presenta i dati dell Osservatorio Welfare 2022: dall empowerment femminile, alle nuove esigenze dei giovani, fino al ruolo sempre più importante della sostenibilità Il valore ...