Una studentessa con autismo non verbale pronuncia il discorso alla cerimonia di laurea

"La vita ha un valore sociale". Queste sono le parole pronunciate da Elizabeth Bonker, laureanda del Rollins College. Bonker, autistica 'non verbale', ha tenuto un discorso straordinario durante la recente cerimonia di consegna dei diplomi della sua scuola a Winter Park, in Florida. Vestita con abito e cappello decorati con fiori, Bonker ha spiegato, attraverso un programma di sintesi vocale, come ha digitato il suo discorso usando un solo dito con l'aiuto di un assistente alla comunicazione. La piccola Elizabeth Bonker, autisitca non verbale, articola i suoi discorsi mostrando le lettere su un foglio (Facebook) Le persone con autismo non verbale hanno difficoltà a sviluppare le capacità di linguaggio e, nel caso ...

