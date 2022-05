Terribile incidente per Mick Schumacher: macchina spezzata in due (Di domenica 29 maggio 2022) Brutto incidente al gp di Monaco per Mick Schumacher con la sua monoposto che si è letteralmente spezzata in due: fortunatamente il figlio d'arte è sceso illeso dall'abitacolo Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 maggio 2022) Bruttoal gp di Monaco percon la sua monoposto che si è letteralmentein due: fortunatamente il figlio d'arte è sceso illeso dall'abitacolo

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Terribile schianto per Mick Schumacher a Montecarlo. La sua Haas si è spezzata letteralmente a metà per l… - BignamiBignami : RT @fanpage: ULTIM'ORA Terribile schianto per Mick Schumacher a Montecarlo. La sua Haas si è spezzata letteralmente a metà per le conseguen… - TomGuai : @tutticonvocati @antonio_gaito Un sollievo pazzesco vedere il giovane Schumacher fuori dalla macchina illeso dopo q… - Frankf1842 : RT @fanpage: ULTIM'ORA Terribile schianto per Mick Schumacher a Montecarlo. La sua Haas si è spezzata letteralmente a metà per le conseguen… - enapesi : RT @fanpage: ULTIM'ORA Terribile schianto per Mick Schumacher a Montecarlo. La sua Haas si è spezzata letteralmente a metà per le conseguen… -