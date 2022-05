Spinto nel cofano e soffocato col gas: 38enne ucciso dalla polizia, una fine orribile (Di domenica 29 maggio 2022) Immagini scioccanti quelle che arrivano dal Brasile, dove un uomo è stato soffocato col gas nel bagagliaio di un'auto dalla polizia locale. E' successo mercoledì scorso a Umbaúba, Stato di Sergipe, nord est del Brasile. Prima ancora avevano condotto un'operazione contro il clan “Comando Vermelho” nella favela Vila Cruzeiro di Rio de Janeiro. In quel contesto gli agenti avrebbero ucciso 25 persone, sollevando un'ondata generale di indignazione. Nel filmato si vede un uomo ammanettato dalla polizia e poi infilato con la forza nel vano portabagagli tra lamenti e urla di disperazione. I tre agenti, alla fine, chiudono il portellone spingendo sulle gambe dell'uomo, che restano fuori. Poi, mentre due sono impegnati a tenere chiuso lo sportello, il terzo prende ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Immagini scioccanti quelle che arrivano dal Brasile, dove un uomo è statocol gas nel bagagliaio di un'autolocale. E' successo mercoledì scorso a Umbaúba, Stato di Sergipe, nord est del Brasile. Prima ancora avevano condotto un'operazione contro il clan “Comando Vermelho” nella favela Vila Cruzeiro di Rio de Janeiro. In quel contesto gli agenti avrebbero25 persone, sollevando un'ondata generale di indignazione. Nel filmato si vede un uomo ammanettatoe poi infilato con la forza nel vano portabagagli tra lamenti e urla di disperazione. I tre agenti, alla, chiudono il portellone spingendo sulle gambe dell'uomo, che restano fuori. Poi, mentre due sono impegnati a tenere chiuso lo sportello, il terzo prende ...

