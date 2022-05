Salario minimo | in Italia tutto tace | colpa dei padroni | ma anche della miopia dei sindacati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 maggio 2022) In questi tempi di emergenza, prima sanitaria e poi bellica, sembra proprio che a ogni latitudine le lavoratrici e i lavoratori non se la passino bene, mentre i profitti godono di ottima salute. Negli ultimi mesi il tasso di inflazione in Europa ha raggiunto il valore medio annuo del 7,5%. Secondo i dati Eurostat, l’incremento medio dei salari è stato del +3%: ne consegue la riduzione del potere d’acquisto di 4,5 punti. Questi valori sono variabili da Stato a Stato, ed è interessante notare le differenze,a livello politico, riguardo alle proposte concrete e alle diverse strategie che sono state messe in campo per affrontare questo spinoso tema economico. In Francia nel 2021 ilè aumentato per ben tre volte (complessivamente del 5,9%) e isi sono posti l’obiettivo di arrivare a duemila ...