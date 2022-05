Roland Garros 2022, Martina Trevisan vuole continuare a stupire: oggi gli ottavi contro Sasnovich (Di domenica 29 maggio 2022) oggi è un grande giorno per il tennis italiano e soprattutto per Martina Trevisan. La nativa di Firenze sfiderà infatti nella giornata odierna la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con l’obiettivo di conquistare i quarti di finale del Roland Garros 2022. In caso di successo, l’azzurra eguaglierebbe il miglior risultato ottenuto qui a Parigi (nel 2020). Trevisan arriva a questa partita con grande entusiasmo. L’italiana è infatti reduce dal trionfo al WTA di Rabat e dalle bellissime vittorie a Parigi contro la britannica Harriet Dart (all’esordio), la polacca Magda Linette (al secondo turno) e l’australiana Daria Saville (ai sedicesimi di finale). Tutte affermazioni arrivate in soltanto due set, con massimo quattro game concessi in un ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)è un grande giorno per il tennis italiano e soprattutto per. La nativa di Firenze sfiderà infatti nella giornata odierna la bielorussa Aliaksandracon l’obiettivo di conquistare i quarti di finale del. In caso di successo, l’azzurra eguaglierebbe il miglior risultato ottenuto qui a Parigi (nel 2020).arriva a questa partita con grande entusiasmo. L’italiana è infatti reduce dal trionfo al WTA di Rabat e dalle bellissime vittorie a Parigila britannica Harriet Dart (all’esordio), la polacca Magda Linette (al secondo turno) e l’australiana Daria Saville (ai sedicesimi di finale). Tutte affermazioni arrivate in soltanto due set, con massimo quattro game concessi in un ...

