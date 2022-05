Nazionale, Donnarumma: “Chiellini mancherà a tutto il calcio italiano. Non è stato un anno facile per me. Complimenti a Courtois” (Di domenica 29 maggio 2022) Nazionale Donnarumma – Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa. Questa Champions dice che Courtois è il miglior portiere d’Europa? “Sicuro, Ieri ho visto la gara e ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi, ma purtroppo il calcio è così. Hanno vinto loro e a Courtois faccio i Complimenti, ha fatto grandi interventi”. Il tuo futuro sarà più sereno? “Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. Sono sempre a disposizione della squadra, dell’Italia. Non c’è alcun problema, bisogna solo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)– Gianluigi, portiere del Paris Saint Germain e dellaitaliana, ha parlato in conferenza stampa. Questa Champions dice cheè il miglior portiere d’Europa? “Sicuro, Ieri ho visto la gara e ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi, ma purtroppo ilè così. Hvinto loro e afaccio i, ha fatto grandi interventi”. Il tuo futuro sarà più sereno? “Non èun, ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. Sono sempre a disposizione della squadra, dell’Italia. Non c’è alcun problema, bisogna solo ...

