MXGP, Renaux vince anche Gara-2 in Spagna! Gajser sbaglia poi recupera; ottimo Guadagnini, 5° (Di domenica 29 maggio 2022) Si è da poco conclusa Gara-2 della MXGP, valida per il Gran Premio di Spagna 2022, ancora una volta nel segno di Maxime Renaux: dopo il successo ottenuto nel primo atto di questa domenica, il francese si è ripetuto nel pomeriggio primeggiando anche in questo secondo atto. Renaux porta così dunque a casa il GP con un doppio trionfo, in entrambe le occasioni di fatto incontrastato: anche in questa Gara-2 il francese è stato lesto nell’approfittare degli errori di chi, dopo le prime curve, gli era davanti, portandosi in testa e difendendo la prima posizione sino al termine e con relativa tranquillità. Seconda posizione per Glenn Coldenhoff (+3?196), terzo Brian Bogers (+3?576), quarto Jeremy Seewer (+5?457) e quinto posto per un ottimo Mattia Gudaganini, ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si è da poco conclusa-2 della, valida per il Gran Premio di Spagna 2022, ancora una volta nel segno di Maxime: dopo il successo ottenuto nel primo atto di questa domenica, il francese si è ripetuto nel pomeriggio primeggiandoin questo secondo atto.porta così dunque a casa il GP con un doppio trionfo, in entrambe le occasioni di fatto incontrastato:in questa-2 il francese è stato lesto nell’approfittare degli errori di chi, dopo le prime curve, gli era davanti, portandosi in testa e difendendo la prima posizione sino al termine e con relativa tranquillità. Seconda posizione per Glenn Coldenhoff (+3?196), terzo Brian Bogers (+3?576), quarto Jeremy Seewer (+5?457) e quinto posto per unMattia Gudaganini, ...

